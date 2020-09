Anche quest’anno il MAR-Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio dedicate in questa edizione al tema fondante dell’educazione.

Durante il fine settimana del 26 e 27 settembre si potrà visitare il ricco percorso museale, che espone i reperti della città romana di Albintimilium, tra cui la famosa coppa vitrea con ictiocentauro del III secolo d.C. e il vaso per la conservazione e trasporto del miele di cui è stato recentemente curato un nuovo allestimento, al prezzo simbolico di 2 euro con ingresso gratuito per i giovani sino a 12 anni. Sono previste visite guidate con prenotazione alle ore 15,30 di sabato 26 settembre e alle ore 10 della domenica.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Direzione Musei della Liguria che, in occasione delle stesse giornate, aprirà l’area archeologica di Nervia ai visitatori.

