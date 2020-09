Stamani a Imperia avrà luogo presso il Palazzo del Governo una riunione, convocata dal Prefetto Alberto Intini, con la Delegazione ministeriale guidata dal Capo Dipartimento per le Libertà civili e per l’Immigrazione, Prefetto Michele Di Bari, cui parteciperanno i vertici provinciali delle Forze di Polizia e della Polizia di Frontiera, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Ventimiglia e il Direttore Generale dell’ASL 1 Imperiese. La riunione, che fa seguito al precedente incontro tenutosi il 2 luglio scorso, è volta ad un approfondimento delle problematiche concernenti i flussi migratori nella zona di confine di Ventimiglia, per la condivisione di un documento congiunto.

