Il Palasport di via Diano Castello, a Diano Marina, in prevalenza gestito dalle associazioni sportive di pallavolo, è stato chiuso dopo che un’atleta è stata trovata positiva al Covid. Per i frequentatori della struttura non è stata disposta la quarantena, ma l’autoisolamento nel caso in cui si presentassero i sintomi, in quanto il protocollo sanitario anti Covid è stato rispettato.

