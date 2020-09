Sono 7 i casi di studenti risultati positivi al Covid-19 quest’oggi nella nostra provincia. 5 nella zona di IMPERIA 2 a Ventimiglia dove anche un operatore scolastico è risultato positivo per tutti è scattato il protocollo previsto dal ministero della salute

