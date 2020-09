Buongiorno sindaco,

Le scrivo rendendola partecipe del malumore come cittadino a

seguito del comportamento che si intende seguire con i cugini

d’oltralpe. Come lei stesso avrà potuto constatare i casi di contagio

da Covid in Francia sono in costante aumento e hanno raggiunto la

quota di 16000 in 24 ore il che ha comportato ad un inasprimento

delle misure di contenimento fino a mini lockdown.

Ora costoro, potrebbero entrare in Italia solo se hanno effettuato un

tampone nelle ultime 72 ore ma cosi’ non è, tant’è vero che in

frontiera si passa liberamente. Le faccio presente che in Francia l’uso

della mascherina è un optional visto che moltissimi, nonostante

l’imposizione, non la usano oltre ad aver fatto feste da più di 5000

persone, ricorderà quella dei puffi ( dove puffavano il Covid ) o il

festone sulle Promenade des Anglais con dj e oltre 5000 persone,

tanto per fare alcuni esempi.

Le chiedo quindi quali misure ha intenzione di prendere perchè va

bene il lamentarsi dei commercianti che senza di loro lavorano meno,

ma la nostra salute è più importante e senza regole precise vien

messa a rischio soprattutto se alcuni fanno entrare nei negozi anche

senza dispositivi. Difatto costoro si aggirano per la città e, non

ovunque e tutto il giorno è previsto l’uso della mascherina, situazione

che porterà ad un aumento dei contagi che poi giustificherà un nuovo

lockdown anche per noi.

Questo comportamento non è accettabile perchè o si va contro

un’ordinanza del ministro instaurando pero’ regole alternative atte a

contenere il contagio o allora si naviga a vista come dilettanti allo

sbaraglio e visto che si gioca con la nostra salute le consiglierei di

attivarsi il più velocemente possibile,grazie.

Massimo Morabito