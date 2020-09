Federico Fresia e Piero Trecarichi Scavuzzo sono stati eletti presidenti di zona, rispettivamente di Imperia e Sanremo, per la Confartigianato. Per Fresia si tratta di una conferma, mentre Trecarichi fino a pochi mesi fa aveva ricoperto la carica di presidente provinciale del Movimento Giovani. Le assemblee, svolte rispettando le norme di sicurezza anti Covid-19, hanno visto la partecipazione degli associati dei due comprensori. Il direttivo zonale di Imperia comprende poi il vicepresidente Alessandro Gazzano ed i componenti Massimo Lupo, Rocco Rechichi, Angelo Allegro, Antonio Marzo, Cristian Castigliola e Mauro Bertone. Il direttivo di Sanremo è invece completato dal vicepresidente Carlo Rovere e dai componenti Liliana Allaria, Cesare Castagno, Fabrizio Francone, Claudio Ciuffodoro e Giovanni Canale. I due direttivi di zona della Confartigianato rappresenteranno gli associati nei propri territori, raccogliendone le istanze e fungendo da anello di congiunzione tra gli artigiani e l’Associazione.

