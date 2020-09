Nella splendida cornice del Rolling Stone Cafe a Portosole, ieri sera si è svolta la presentazione ufficiale della squadra e della società biancoazzurra. Davanti ad una buona cornice di pubblico, nel rispetto delle misure anti Covid, sono intervenuti tutti i calciatori, lo staff tecnico e una rappresentanza della dirigenza matuziana.

Ad aprire la serata l’Assessore allo Sport e Turismo Giuseppe Faraldi, in rappresentanza del Consiglio Comunale di Sanremo, e il neo eletto al Consiglio Regionale Gianni Berrino.

Questi, in sintesi, gli interventi del Direttore Generale Pino Fava, del mister Alessio Bifini e del Capitano Loreto Lo Bosco.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto durante il mercato – dichiara il DG Fava – crediamo di aver allestito una compagine competitiva che proverà a dire la sua nel corso del campionato. Ci dispiace molto per come sia andata la seconda parte della scorsa stagione; nonostante tutto, comunque, tre calciatori della squadra (Scalzi, Caruso e Likaxhiu ndr) sono in serie C, a conferma del valore della rosa di un anno fa. Gli addetti ai lavori ci inseriscono tra le possibili outsider alle spalle del Legnano, data da tutti come la favorita per la vittoria finale. Noi proveremo a dare il massimo per regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Speriamo di poterli riavere al più presto con noi allo stadio, perchè il calcio a porte chiuse non piace a nessuno“.

“Ringrazio tutti per l’accoglienza ricevuta – commenta mister Bifini – questa piazza mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere come uomo e sono molto contento di essere di nuovo a Sanremo. Ora però bisogna mettere da parte il Bifini calciatore: sono qui nelle vesti di allenatore e darò il massimo per portare in alto la Sanremese. Non mi piace fare proclami: garantisco il massimo impegno da parte di tutti in ogni circostanza. Sono molto contento di come abbiamo lavorato durante il precampionato. I ragazzi non si sono mai risparmiati e hanno tenuto alta la concentrazione. Sono convinto che lasceranno il campo sempre con la maglietta sudata. Mi auguro di ricreare l’entusiasmo e la stessa sinergia che si respirava in città quando da giocatore abbiamo vinto il campionato di D e siamo stati promossi in C/2. In questo senso i risultati positivi saranno la medicina migliore”.

“Non vediamo l’ora di cominciare – spiega il Capitano Loreto Lo Bosco – domenica con la Lavagnese torniamo a giocare una gara di campionato al Comunale dopo quasi sette mesi, un’infinità. Ci auguriamo di ritrovare al più presto i nostri tifosi sugli spalti, abbiamo bisogno della loro spinta. La squadra ha lavorato bene in questa prima fase della stagione, ora ci auguriamo di cogliere i frutti. Sono al mio quarto anno a Sanremo, ormai la maglia biancoazzurra mi è entrata nel cuore. Cercheremo di onorarla nel miglior modo possibile. Non sono abituato a fare promesse roboanti: faremo parlare il campo. Nel calcio conta solo questo”.

Questo l’organigramma societario della Sanremese 2020/21:

Proprietà: Marco Del Gratta, Dino Miani, Glauco Ferrara, Giuseppe Fava

Presidente: Glauco Ferrara

Vicepresidente: Dino Miani

Direttore Generale: Giuseppe Fava

Segreteria: Stefania Pulitanò

Team Manager: Paolo Francione

Ufficio Stampa, Comunicazione e Marketing: Fabrizio Prisco

Fotografo: Luca Simoncelli

Addetto all’arbitro: Giuseppe Mucci

Magazziniere: Giancarlo Morganella

Manutentore campo: Nicolino Palmariciotti

Manutentore stadio: Pasquale Scordo, Amedeo Costanzo

Staff tecnico 2020/21:

Allenatore prima squadra: Alessio Bifini

Allenatore in seconda: Roberto Correale

Preparatore atletico: Michele Giusti

Preparatore dei portieri: Stefano Prato

Medico Sociale: Roberto Sturaro

Fisioterapista: Federico Minetti

Match e video analyst: Nico Cosentino

Allenatori Juniores: Gianni Brancatisano, Fabio Varesio

Rosa prima squadra 2020/21:

Portieri: Edoardo Dragone, Giorgio Gennaro, Riccardo del Ferro

Difensori: Klajdi Pici, Marco Ponzio, Simone Bregliano, Vladimir Mikhaylovskiy, Luigi Castaldo, Michele Scarella, Antonio Gerace

Centrocampisti: Alessio Murgia, Andrea Demontis, Giorgio Gagliardi, Daniel Gemignani, Fabio Doratiotto, Federico Fava, Niccolò Martini, Fabio Sturaro, Matteo Bastita, Giovanni Fenati, Youssef Sadek.

Attaccanti: Loreto Lo Bosco, Cherif Diallo, Francesco Pellicanò, Giacomo Romano.