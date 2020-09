I Carabinieri di Savona e Voghera hanno eseguito oggi 4 misure cautelari nei confronti di ragazzi di Voghera, tra i 19 e i 21 anni accusati in concorso di lesioni aggravate, tentato furto e violazione di domicilio. Ad Albisola Superiore il 27 giugno 5 ragazzi (tra cui un minorenne per il quale non sono state emesse misure) sono stati visti da un anziano del posto mentre tentavano di entrare in uno stabilimento balneare per rubare. I quattro l’hanno poi aggredito a spinte, pugni e calci, causandogli lesioni guaribili in 30 giorni.

Correlati