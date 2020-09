In Francia in 24 ore si sono registrati oltre 13 mila nuovi casi di Coronavirus, dieci volte in più rispetto all’Italia. A Marsiglia saranno chiusi al pubblico, a tempo indeterminato, tutti i bar e i ristoranti. A Nizza, passata in zona di allerta rinforzata rispetto alle Alpi Marittime, per ora è prevista una riduzione degli orari e divieti di assembramento. Il prefetto ha disposto la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 22, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

