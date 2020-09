Io mi chiedo, in qualità di rappresentante CdI, membro della Giunta Esecutiva, come si possa diffamare, dichiarare il falso ed accusare con tale leggerezza un organo che ha sempre goduto del rispetto delle famiglie e che da parecchi anni si adopera attivamente in egual modo per tutti i Plessi scolastici del Primo Circolo Biancheri.

Se il Comitato Spontaneo Genitori ha sete di visibilità e pur dichiarandosi apolitico ha sempre ignorato l’esistenza di tale organo e non ha mai interpellato nessun rappresentante dei 6 presenti e regolarmente eletti, certo non ha potuto ricevere alcun tipo di attenzione.

Cari genitori, da anni siamo attivi sul territorio, ma amiamo il rispetto delle regole, le stesse che ormai nella società odierna vengono sempre più spesso ignorate: il rispetto in primis.

Vogliamo ricordare che tali dichiarazioni sono false e diffamatorie e che mai nessun rappresentante del cdi si presterà a violare sigilli, scavalcare istituzioni e mai si adopererà se non nelle sedi opportune.

Bisogna imparare a chiedere aiuto agli uffici preposti, a collaborare fattivamente ed a confrontarsi in maniera costruttiva.

Se i rappresentanti del Plesso di Via Roma chiederanno un incontro, noi saremo disponibili, ma con questi toni aggressivi ed in sedi poco opportune, se non adeguate, non se ne caverà un ragno dal buco.

Penso che alla base ci sia una mancanza di comunicazione e poca voglia di collaborare…ma se ne faccia una sola questione di meriti… !

I verbali dei CdI passati si riferiscono ai punti messi all’ordine del giorno di ogni singola convocazione, sarebbe stato compito di docenti, rappresentanti e Fiduciaria sollevare le criticità da discutere, ma prima di parlare di incompetenze degli organi bisognerebbe documentarsi.

Milena Raco a difesa dei colleghi Gianni Faedda, Laura Piccolo, Diego Marangon, Gianfranco Massullo, Massimo Giordanengo.