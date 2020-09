Un 27enne straniero, positivo al Coronavirus, è stato trovato da polizia mentre beveva con alcuni amici in un bar in centro a La Spezia. Il bar, davanti al quale c’erano molti avventori senza la mascherina, è stato evacuato e l’accesso interdetto in via precauzionale. Il 27enne, che aveva precedenti per rapina, dato che non ha rispettato l’isolamento domiciliare, è stato denunciato ed affidato a un’ambulanza attrezzata Covid.

