Marco Scajola questa mattina si è recato al mercato di Porto Maurizio ad Imperia e successivamente nel centro di Sanremo dove ha salutato e incontrato tantissimi cittadini.

“Le elezioni sono finite, ho ottenuto un grandissimo risultato, 7786 preferenze, per questo sono andato subito tra la gente per ringraziare i cittadini della stima che mi hanno dimostrato” afferma Marco Scajola, che prosegue “Stare sempre tra la gente è il mio modo di fare politica ed è lo stimolo più grande per lavorare e raggiungere obiettivi per il nostro territorio.”

