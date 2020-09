Cominciano lentamente a riprendere le attività di Azione cattolica presso la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, compatibilmente con la situazione in essere.

La settimana scorsa si è svolta l’assemblea rinviata dal mese di marzo che ha visto la formazione del nuovo Consiglio diocesano ed è notizia di oggi la nomina o meglio la conferma a presidente diocesana di Laura Ferrari: il Vescovo le ha rinnovato piena fiducia per il prossimo triennio con l’augurio di un buon cammino di servizio.

Tutta l’Azione cattolica diocesana, felice per il rinnovo dell’incarico, abbraccia idealmente la cara Laura.

Valeria Ammirati