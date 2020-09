Con l’emergenza sanitaria di quest’anno la nostra vita è cambiata. Stiamo imparando a essere vigili quotidianamente, per tutelare la nostra salute. Il nostro obiettivo è che lo stesso impegno rimanga prioritario nella prevenzione delle malattie oncologiche.

Nel mese di ottobre, si rinnova annualmente l’appuntamento con la Campagna “Nastro Rosa” per tenere sempre alto il livello di attenzione delle donne sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta al tumore della mammella, un filo che attraversa e unisce il mondo intero, con piazze e monumenti colorati di rosa.

Nel programma manifestazioni ed eventi della Campagna LILT for Women 2020, la Lilt Sezione Sanremo – Imperia ha indetto il Concorso “La vetrina più Rosa”, rivolto agli esercizi commerciali di Sanremo (esclusione fatta per quelli alimentari).

In questi giorni le Volontarie della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori visiteranno i numerosi punti vendita della Città dei Fiori, chiedendo la loro adesione a questa iniziativa, libera e gratuita, volta a tenere sempre alto il livello di attenzione sulla prevenzione.

I negozi, che da sempre prendono parte con entusiasmo a ogni nostra iniziativa LILT, quest’anno, grazie alle loro decorazioni, da realizzarsi con i fiocchetti rosa e ornamenti a scelta dei partecipanti, saranno protagonisti di questa forte azione di sensibilizzazione verso l’intera città.

Le fotografie degli allestimenti, in cui regnerà il colore simbolo della lotta contro il tumore al seno e il cartello Lilt del “Concorso la Vetrina più Rosa ” saranno visionate da una Giuria che decreterà le prime tre vetrine più rosa, classificate per originalità e creatività.

Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per sconfiggere definitivamente il tumore al seno, per questa ragione, ognuno di noi è importante nel ricordare a tutte le donne il ruolo fondamentale dei controlli preventivi

Per ogni tipo di informazione è possibile rivolgersi alla nostra sede LILT in Sanremo, Corso Mombello 49 0184/1951700 e presso la Delegazione LILT di Bordighera 0184/264003 dalle ore 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

