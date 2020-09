Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Quella di Ameli, 8 anni, è una bella storia dell’estate sanremese che si sta concludendo. A luglio viene in vacanza con la mamma e il papà a Sanremo. Gira un videoclip per il suo nuovo singolo, che intitola proprio “Sanremo”, con la nostra città a far da scenografia, e lo pubblica sui suoi canali social. Nell’era dei social dove tutto è possibile, succede che il suo nuovo brano “Sanremo” faccia in neanche due mesi quasi 9 milioni di visualizzazioni. 9 milioni! Inutile dire che il suo successo abbia generato per la nostra città una pubblicità enorme, a costo zero, per di più su un target a noi molto caro: quello delle famiglie. Oggi in Comune le abbiamo consegnato una targa di riconoscimento e ringraziamento e in collaborazione con Confcommercio Sanremo abbiamo ospitato lei e la sua famiglia in città per alcuni giorni. Ad Ameli, un abbraccio affettuoso da parte di tutta la città e il mio augurio personale di realizzare il suo sogno di diventare cantante.

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo