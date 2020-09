Scuola significa crescita, scoperta, competenza, amicizia, educazione … per questo, dopo un’interruzione di sei mesi, sono davvero contento di poter augurare “Buon primo giorno!” ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.

Sarà un anno diverso, con nuove regole e consuetudini che dovranno entrare pienamente a far parte della nostra quotidianità; ma sono convinto che ci saranno comunque momenti sereni, da vivere oggi e da ricordare in futuro.

Grazie agli uffici e alle maestranze comunali, alla dirigenza scolastica, all’ASL 1 Imperiese, agli assessori e ai consiglieri, alle suore dell’Istituto Maria Consolatrice: il duro lavoro degli ultimi mesi dà oggi i suoi primi frutti.

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera