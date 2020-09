Il vicec ministro della Salute

Pierpaolo Sileri è intervenuto oggi sulla questione dei controlli all confine italiano-francese durante la trasmissione Time Line ipotizzando il rischio chiusura della frontiera sei i numeri dei contagi dovessero salire ancora . Il ministro che ha analizzato la situazione di Ventimiglia e in merito al fatto che nonostante l”ordinanza Speranza I controlli al momento alla frontiera non ci sono ha detto che i controlli andranno fatti il ministero sta valutando la situazione non si possono correre rischi con persone provenienti da aree dove la situazione dei contagi sembra un po’ fuori controllo