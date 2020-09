La Sanremese Calcio comunica l’elenco dei numeri di maglia dei calciatori della prima squadra per la nuova stagione 2020/21 di serie D. PORTIERI 1 Edoardo Dragone, 12 Riccardo Del Ferro, 22 Giorgio Gennaro DIFENSORI 2 Klajdi Pici, 3 Marco Ponzio, 4 Simone Bregliano, 5 Vladimir Mikhaylovskiy, 6 Luigi Castaldo, 14 Michele Scarella, 30 Antonio Gerace CENTROCAMPISTI 7 Alessio Murgia, 8 Andrea Demontis, 10 Giorgio Gagliardi, 16 Daniel Gemignani, 17 Fabio Doratiotto, 20 Federico Fava, 23 Niccolò Martini, 25 Fabio Sturaro, 26 Matteo Bastita, 27 Giovanni Fenati, 28 Youssef Sadek ATTACCANTI 9 Loreto Lo Bosco, 11 Cherif Diallo, 21 Francesco Pellicanò, 24 Giacomo Romano.

Sanremese, scelti i numeri di maglia per la stagione 2020-2021