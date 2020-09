Enrico Ioculano (Pd) è il primo politico del Ponente ad essere in contemporanea consigliere comunale, provinciale e regionale. In consiglio regionale entrano anche Marco Scajola (Cambiamo), Alessandro Piana (Lega) e Gianni Berrino (Fratelli d’Italia). Scajola diventerà assessore (forse all’Ambiente) e lascerà un posto libero alla taggese Chiara Cerri. Dovesse tornare assessore Berrino in consiglio regionale entrerebbe Veronica Russo. Per le quote rosa a fianco di Ilaria Cavo potrebbe esserci un esponente della Lega (Sonia Viale o Mabel Riolfo), come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

