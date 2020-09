Uno studente dell’istituto Ruffini di Imperia è risultato positivo al Covid. Sono state messe in atto le procedure previste e tra queste la quarantena per i compagni di classe dello studente. Il ragazzo aveva accusato sintomi febbrili ed era stato sottoposto a tampone dalla ASl. Una volta scoperta la positività e avvisata la scuola da parte della famiglia del giovane sono scattati i protocolli per gli insegnanti e i contatti avuti dal ragazzo nelle 48 ore precedenti. Un caso simile è avvenuto anche alle scuole medie di Pieve di Teco.

