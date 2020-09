Nonostante l’ordinanza del ministro Speranza questa mattina la zona della frontiera di Ponte San Ludovico è tranquilla il transito dei frontalieri e dei semplici passanti è tranquillo l’unica differenza è la presenza di un paio di troupe televisive che stanno preparando i servizi per le testate giornalistiche nazionali . Qualche passante chiede informazioni sull’ordinanza ma al momento si naviga a vista

Frontiera situazione tranquilla nessun tampone in vista