Dalla Francia si può andare in Italia solo per lavoro o necessità, non per shopping e turismo. I frontalieri sono esclusi dal provvedimento. Per non rischiare di essere fermati al confine, si sono dotati di autocertificazione. Al mercato del venerdì di Ventimiglia i francesi al momento non possono più venire. E’ possibile entrare in Italia con test negativo effettuato meno di 72 ore prima di entrare in Italia. In caso contrario occorre fare un esame entro 48 ore dall’arrivo in Italia, come riporta Daniela Borghi su “La Stampa”.

