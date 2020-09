BOLLETTINO #CoronavirusLiguria DEL 23 SETTEMBRE 2020

🔴 Casi totali da inizio emergenza = 12.769 (+108)

🔹 di cui 1.716 individuati da screening e 11.053 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 2947 (+72)

🔹 167 (+2) in ospedale (di cui 18 in terapia intensiva / UTI, +1)

🔹 1.426 in isolamento domiciliare (+61)

ℹ️ Nuovi positivi:

🔹 17 Asl1 (5 contatti di caso, 11 rientro estero, 1 attività screening)

🔹 4 Asl2 (2 contatto di caso, 1 struttura socio sanitaria, 1 attività screening)

🔹 63 Asl3 (40 contatto caso confermato, 2 strutture socio sanitarie, 21 attività screening)

🔹 24 Asl5 (15 contatto caso confermato, 9 attività screening)

⚠️ Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.