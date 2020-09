Una classe di seconda elementare di Cairo Montenotte è stata messa in quarantena dopo che un bambino è risultato positivo al Covid-19. L’isolamento preventivo durerà fino al 30 settembre e riguarda 19 bambini e 2 maestre. Bambini e insegnanti eseguiranno il tampone solo se diventeranno sintomatici.

Bimbo di seconda elementare positivo al Coronavirus, 19 bambini e 2 maestre in quarantena