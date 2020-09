A margine delle elezioni regionali, interviene il Vicesindaco e Responsabile cittadino della Lega, Simone Bertolucci: “Esprimo profonda soddisfazione per la rielezione del Presidente Giovanni Toti e per il risultato della Lega a livello regionale che, seppur ridimensionato, appare comunque importante e notevole. La soddisfazione maggiore, invece, riguarda la città di Ventimiglia confermatasi, ancora una volta, roccaforte leghista, con la Lega primo partito al 27,67%, la più alta percentuale provinciale, segno del buon governo della città medesima. Si confermano così i voti e le percentuali incrementate rispetto allo scorso anno. Rinnovo i miei complimenti al Presidente uscente del Consiglio regionale, Alessandro Piana, per l’avvenuta rielezione, e naturalmente alla candidata di punta della Lega a Ventimiglia, Avv. Mabel Riolfo, per l’ottimo risultato personale di 1845 preferenze, di cui 960 solo a Ventimiglia. Aspettiamo di conoscere la nuova conformazione della Giunta e del Consiglio regionale per capire se vi sarà la possibilità di vederla come rappresentante della Lega nel Consiglio regionale stesso. Le preferenze ottenute da Mabel Riolfo confermano l’ottimo lavoro di questa amministrazione comunale, e in particolare modo del gruppo consiliare della Lega, in sinergia con il Sindaco Scullino.

Il ringraziamento più grande è rivolto ai nostri elettori, che ancora una volta ci hanno sostenuto e ci hanno rinnovato la loro preziosa fiducia. Anche questa volta sarà nostro compito non tradire le loro aspettative, come facciamo da ormai un anno a questa parte.

