Il dottor Giovanni Pastorino, sino a poco più di un anno fa responsabile del servizio Farmacia del “Borea” di Sanremo, è stato stroncato da un malore mentre era a Molini di Triora. I funerali si terranno oggi alle 16.30 nella Concattedrale di San Siro. Pastorino lascia la moglie Fernanda ed il figlio Federico, veterinario, come ricorda Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

