Sotto una pioggia battente questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale. Lavoro atletico e tattico sul sintetico del Grammatica per i biancoazzurri in modo da preservare il manto erboso dell’impianto di Corso Mazzini in vista della prima di campionato di domenica contro la Lavagnese. Tutti presenti e tutti a disposizione di mister Bifini. Questo è il programma di allenamenti dei prossimi giorni:

– mercoledì 23 settembre: doppia seduta;

– giovedì 24 settembre: pomeriggio; ore 19: presentazione della squadra al Rolling Stone Cafe a Portosole;

– venerdì 25 settembre: pomeriggio;

– sabato 26 settembre: mattina.

Non appena ci saranno notizie ufficiali, la Sanremese comunicherà se il match con la Lavagnese sarà regolarmente disputato a porte aperte o a porte chiuse. Nelle prossime ore sono attese novità.