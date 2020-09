Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Andata quarti di finale

Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 11-3

Barbero Virtus Langhe-Tealdo Scotta Alta Langa 11-5

Olio Roi Imperiese-Torfit Langhe e Roero Canalese 7-11

Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 8-11

Araldica Castagnole Lanze, Barbero Virtus Langhe, Torfit Langhe e Roero Canalese e Marchisio Nocciole Cortemilia vincono le partite di andata dei quarti di finale della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba.

La quadretta castagnolese di Massimo Vacchetto si aggiudica per 11-3 il derby dello sponsor con l’Araldica Pro Spigno di Marco Battaglino. Parte con il piede giusto anche il fratello Paolo che, nello sferisterio di Dogliani, batte 11-5 la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto.

Vittoria in trasferta per la Torfit Langhe e Roero Canalese: a Dolcedo, la Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa viene sconfitta 7-11 dalla formazione roerina di Bruno Campagno. Infine, a Cuneo, la Marchisio Nocciole Cortemilia di Cristian Gatto supera 8-11 l’Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo di Federico Raviola.

Le partite di ritorno si giocheranno tra giovedì 24 e domenica 27 settembre secondo il seguente programma.

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Ritorno quarti di finale

Giovedì 24 settembre ore 20.30

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Araldica Castagnole Lanze

Venerdì 25 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo

Sabato 26 settembre ore 20.30

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Olio Roi Imperiese

Domenica 27 settembre ore 15.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Barbero Virtus Langhe