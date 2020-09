Grande successo per l’inaugurazione della nuova sede del Budo in Via Canepa 36 a Sanremo.

Alla presenza del M° Daniele Berghi (Ok club Imperia), delegato provinciale FIJLKAM, Antonella Iannucci (Judo Club Ventimiglia), Consigliere regionale FIJLKAM si é svolta la cerimonia di inaugurazione, hanno onorato l’evento con la propria presenza il M° Alberto Ferrigno (Judo Club Sakura Arma di Taggia), il M° Giacomo Bovenzi (Yoshin Ryu Ospedaletti-Bordighera), il M° Mauro Monaco (Judo Club Vallecrosia) e Katia Iannucci (Judo Club Ventimiglia). La cerimonia ha mostrato il lato migliore del Judo, avversari in gara ma uniti nella crescita dei ragazzi. Il jitakyoei, uno dei due concetti su cui si basa il judo, racchiude proprio l’essenza di una mutua collaborazione per la crescita di tutti per una società migliore che sia pregna dei principi del judo.

Sono intervenute anche diverse autorità civili. A margine dell’inaugurazione numerosi i ragazzi che hanno potuto salire sul tatami per provare questa splendida disciplina. “Sono soddisfatta del risultato ottenuto, grazie alla collaborazione di tutti i nostri associati è stato possibile trovare questa nuova casa per i nostri ragazzi” dichiara il presidente Cinzia Cavaliere. Il Tecnico Nicola Gianforte: “Ringrazio tutti i miei colleghi della provincia che sono intervenuti, un bel segnale per il proseguio dell’attività provinciale che ci ha regalato tanti successi in campo nazionale”.

