In occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2020, dedicate al tema “Imparare per la vita” che richiama i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella società, la Direzione regionale Musei Liguria segnala il ricco programma di eventi e appuntamenti nei suoi musei in provincia di Imperia.

Sul sito web del MIBACT è inoltre disponibile il programma degli oltre 50 eventi sul territorio, raccolti a cura della Direzione regionale Musei Liguria, all’indirizzo www.beniculturali.it/GEP2020

Ventimiglia | Area archeologica di Nervia

visite guidate

L’Area archeologica di Nervia propone visite guidate con la possibilità straordinaria di visitare la domus del Cavalcavia, importante edificio privato di età imperiale.

Visite 26 settembre ore 14.30 e ore 16.30; 27 settembre ore 11.15 e 12.30.

Per prenotare drm-lig.albintimilium@beniculturali.it e 0184 252320.

Ingresso con biglietto del museo (3€ intero, 2 € ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni)

Ventimiglia | Museo Archeologico dei Balzi Rossi

visite guidate

Il museo propone visite guidate con la possibilità di effettuare laboratori durante la preistoria per scoprire come vivevano i nostri antenati, quali animali cacciavano e cosa mangiavano

Visite guidate 26 settembre dalle ore 10 alle 18 (ogni ora); 27 settembre dalle ore dalle 10 alle 18 (ogni ora)

Per prenotare 0184 38113.

Ingresso con biglietto del museo (4€ intero, 2 € ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni)

Sanremo | Forte Santa Tecla

visite guidate al cantiere di restauro

Il cantiere di Forte Santa Tecla si apre alla cittadinanza. I lavori – interamente finanziati dal Mibact – porteranno al completamento del progetto di recupero. Nella giornata di Sabato 26 Settembre si potranno visitare gli spazi già recuperati e le terrazze in piccoli gruppi, accompagnati dal Direttore del Forte e da uno dei progettisti dell’intervento di restauro.

Sabato 26 settembre visite guidate e ingresso gratuito alle ore 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. Prenotazione obbligatoria www.musei.liguria.beniculturali.it/santa-tecla

Per informazioni:

www.beniculturali.it/GEP2020

www.musei.liguria.beniculturali.it

drm-lig.comunicazione@beniculturali.it