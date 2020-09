Nel confronto con le elezioni regionali del 2015 in provincia di Imperia hanno accusato un crollo Cinque Stelle (dal 22,68% al 6,34%), Forza Italia (dal 19,67% al 7,83%) e Pd (dal 22,15% al 15,13%). La Lega cala (dal 22,68% al 19,33%), mentre migliora nettamente Fratelli d’Italia (dal 4,53% al 13,35%). La lista “Cambiamo” di Toti è stata la più votata con il 24,96%. Il segretario provinciale Pd Pietro Mannoni ha dato le dimissioni al momento della chiusura dei seggi, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

Elezioni Regionali, in provincia di Imperia crollo di Cinque Stelle, Forza Italia e Pd