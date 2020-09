Nelle elezioni regionali in Liguria si è registrato un ottimo risultato per Fratelli d’Italia nei 10 comuni del circolo FDI “Golfo delle Torri”. Il Presidente Lorenza Bellini e del Segretario Franco Ruffini dichiarano, con soddisfazione: “Abbiamo raggiunto percentuali molto alte nei 10 comuni del nostro comprensorio, come il 15,9% a San Lorenzo e il 17,84% a Santo Stefano. Siamo molto contenti del risultato, in particolar modo per San Lorenzo al mare dove FDI è stato il secondo partito più votato in assoluto. I nostri complimenti a Gianni Berrino, riconfermato meritatamente in Regione con moltissime preferenze. Gianni ha fatto un ottimo lavoro in questi 5 anni e gli elettori lo hanno premiato con un grande consenso affinché possa continuare nel suo secondo mandato. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di votare per Fratelli d’Italia, partito che continua a crescere in tutte le regioni, e grazie a tutti i candidati per il grande impegno profuso”.

