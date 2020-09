Gli assessori uscenti Ilaria Cavo e Marco Scajola sono stato i più votati in Liguria, con oltre 7 mila voti. La vicepresidente uscente e assessore alla sanità Sonia Viale (che ha ottenuto 1788 voti) non risulta eletta. I consiglieri sono 29, oltre al presidente Toti. Manca un nome che sarà determinato dalla conta dei “resti”.

Dalla provincia di Imperia arrivano in Consiglio Marco Scajola (Cambiamo) già assessore regionale all’Urbanistica con 7.786 voti, Alessandro Piana (Lega) ex presidente del Consiglio regionale con 3.327 voti, Gianni Berrino (FdI) già assessore regionale al Lavoro e al Turismo con 3.720 voti e Enrico Ioculano (Pd), ex sindaco di Ventimiglia, con 4.357 voti.

