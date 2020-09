Per il Presidente rieletto Giovanni Toti 18 seggi primo partito della coalizione è la lista Cambiamo di Giovanni Toti che ottiene 8 seggi secondo partito la Lega che ne ottiene 6 seguita da Fratelli d’Italia con 3 e Forza Italia 1

Elezioni Regionali in Liguria, i risultati delle liste e i seggi del prossimo consiglio regionale