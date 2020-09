Due lutti a Diano Marina nel mondo della scuola. A 93 anni è mancata un’insegnante storica come Maria Novaro. A 66 anni è spirata in seguito ad una lunga malattia Paola Cavalleri, maestra elementare. I funerali di Maria Novaro, che insegnò dal 1946 al 1984, saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di Diano. Paola Cavalleri, che sino al 2019 insegnava alle elementari di Villa Scarsella, sarà celebrato oggi alle 15,30 a Diano San Pietro, al cimitero di frazione Roncagli, come riporta Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

