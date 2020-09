Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che rende obbligatorio il test per verificare la positività al COVID-19 di tutte le persone in arrivo in Italia da gran parte del territorio francese. Vista l’impennata di contagi in Francia, con nuove misure restrittive, l’Italia estende l’obbligo di test molecolare o antigenico a chi proviene da oltralpe. Queste le Regioni della Francia indicate nell’ordinanza firmata dal Ministro: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra. L’Alvernia-Rodano-Alpi si stende sino alle pendici del Monte Bianco, mentre la Provenza-Alpi-Costa Azzurra confina con Liguria e Piemonte. In Francia 50 dipartimenti, su un totale di 101, sono stati dichiarati “zona di circolazione attiva del virus”. Questa classificazione consente ai prefetti di adottare misure supplementari per bloccare l’avanzata del Coronavirus.

