Anche quest’anno il Comune di Taggia si prepara a predisporre l’elenco annuale delle manifestazioni commerciali per l’anno 2021 da approvare in Giunta e da trasmettere in Regione entro il 1 novembre 2020, come prescrive il Testo Unico regionale in materia di commercio.

Prima di predisporre il calendario, è d’obbligo consultare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio, al fine di acquisire il loro parere e verificare congiuntamente le domande presentate.

Con delibera di Giunta Comunale n.170 del 27.08.2020 è stato stabilito il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le proposte commerciali per il nuovo anno.

Tale termine è stato fissato nel giorno 13 ottobre 2020.

Le domande dovranno essere trasmesse all’attenzione dell’Ufficio Commercio via pec tramite l’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it.

Si ricorda che, dopo la preliminare approvazione di cui sopra, ogni domanda andrà istruita formalmente dagli organizzatori e completata con il deposito di tutta la documentazione necessaria, anche relativa al piano della sicurezza imposto dal decreto Minniti e delle recenti normative anti covid, prima di ricevere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento della manifestazione commerciale.

Correlati