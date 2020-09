La Sanremese Calcio comunica che giovedì 24 settembre, alle ore 19, al Rolling Stone Cafe a Portosole, si svolgerà la presentazione ufficiale della nuova stagione 2020/21 ormai alle porte. Saranno presenti i dirigenti biancoazzurri, lo staff e i calciatori della prima squadra. Al termine della serata sarà possibile effettuare interviste. Gli accessi, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, sono limitati. I colleghi giornalisti interessati a partecipare all’evento sono pregati di inviare cenno di adesione alla mail media@sanremesecalcio.it entro le 17 del 24 settembre.

