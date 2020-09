Ricordiamo che con il taglio dei parlamentari previsto la Camera dei Deputati passera dagli attuali 630 a 400 deputati mentre il senato da 315 senatori a 200. L ‘iter comunque non si esaurisce con il referendum odierno dovranno infatti essere rifatti tutti i collegi elettorali sia di Camera sia del Senato

Iniziano ad arrivare i risultati degli scrutini per il referendum costituzionale che porterà al taglio dei parlamentari dalle prime proiezioni il SI è infatti al 69,74 % mentre il no si ferma al 30,26 %