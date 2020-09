Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Andata quarti di finale Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 11-3 Barbero Virtus Langhe-Tealdo Scotta Alta Langa 11-5 Olio Roi Imperiese-Torfit Langhe e Roero Canalese 7-11 Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia rinviata per pioggia-campo impraticabile a lunedì 21 settembre ore 21 a Cuneo

