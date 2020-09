Bordighera e’ da tempo un osservatorio privilegiato per le prodezze dei giovani. In particolare nelle sere del weekend la nostra citta’, con epicentro nella zona del Lungomare-Piazza della Stazione, ospita manifestazioni sempre rumorose e spesso riottose e violente di gruppi di giovani che ci mostrano come scelgono di trascorrere il tempo insieme. La sera di sabato 19 Settembre, l’urlo all’unisono del grande assembramento che si muoveva nel centro della citta’ penetrava senza fatica i doppi vetri, ed e’ persistito per ore.

Che cosa ci dicono queste manifestazioni? Ci ricordano che l’adolescenza e’ fisiologicamente “eta’ selvaggia”, che realizza il suo significato evolutivo verso l’eta’ adulta solo se vissuta in un contesto di guida e di regole. Un libro recente di K. Bowers e B. Natterson Horowitz, quest’ultima un’insegnante di biologia evolutiva ad Harvard, e’ intitolato “L’eta’ Selvaggia. Adolescenza: il Viaggio Epico e Ribelle che Accomuna Animali e Umani” e descrive come ogni adolescente sul nostro pianeta – siano i nostri ragazzi come i pinguini, le balene, e i puma — deve vincere le stesse sfide per entrare vittoriosamente nell’eta’ adulta. Percio’ tanti atteggiamenti eccessivi hanno un valore evolutivo e non sono da reprimere. Ma sono da guidare e regolamentare; e questo mi pare lo voglia proprio l’evoluzione, poiche’ in tutte le societa’, animali e umana, la fisiologia dell’adolescenza e’ di essere vissuta nel contesto protetto della famiglia allargata e della scuola che aiutano a far emergere dalle sfide la consapevolezza che costruisce l’indipendenza.

Quindi la domanda: Gli sballi troppo frequenti del sabato sera sono forse un sintomo che la societa’ degli umani, soprattutto nelle persone dei genitori e degli insegnanti, sta dimenticando il suo ruolo di corresponsabile nella gestione dell’eta’ selvaggia? Non c’e’ dubbio che uno sforzo di riprendere in mano la situazione richiedera’ piu’ coinvolgimento dei genitori, della scuola, e di tutta la comunita’. Il successo di tale coinvolgimento lo ha mostrato l’Islanda, che qualche anno fa ha sconfitto un grave problema di droga e alcol tra i giovani con 3 tipi di intervento: (i) far spendere ai giovani tempo di qualita’ a casa, (ii) introduzione di moltissime attivita’ sportive e artistiche per permettere ai ragazzi di fare gruppo e ottenere quel senso di benessere psicofisico che altrimenti cercano in sostanze stupefacenti; e (iii) imposizione di coprifuoco alle 10 di sera d’inverno e a mezzanotte d’estate per i ragazzi di eta’ compresa tra i 13 e i 16 anni.

I nostri Lunedi del Movimento Civico avevano previsto per il 6 Marzo 2020 un evento intitolato “Crisi Giovanile e Societa’ in Crisi” per analizzare insieme a psichiatri, educatori, e rappresentanti dei ragazzi proprio i problemi che si sono ripresentati Sabato sera a Bordighera. In Marzo l’evento fu cancellato in vista del lockdown; ma e’ ora previsto come il primo evento alla ripresa dei Lunedi in Ottobre. Ci auguriamo che molti vogliano partecipare.

Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera