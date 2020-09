Giovanni Toti, rieletto Presidente della Regione Liguria, ha commentato in questo modo il risultato delle elezioni: “Grazie a tutti i liguri per la fiducia che ci hanno dimostrato per l’ennesima volta. È una vittoria per il centrodestra unito molto chiara, una bocciatura per l’unione giallorossa. È stato premiato il buon lavoro fatto è questo mi rende orgoglioso. Adesso maniche rimboccate e continuiamo a lavorare per il futuro della Liguria”.

