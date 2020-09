Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per il rinnovo del consiglio regionale della Liguria e l’elezione del nuovo presidente della Regione Liguria. L’affluenza è stata del 53,46 %, in aumento rispetto all’ultima tornata elettorale del 31 maggio 2015, quando si era fermata al 50,68 %.

Nel dettaglio, l’affluenza nella Provincia di Savona è stata del 55,28 % (fu il 52,70% nel 2015), quella nella Provincia di Imperia è stata del 50,18 % (fu il 45,78% nel 2015), quella nella Provincia della Spezia è stata del 54,09 % (fu il 51,77 % nel 2015), mentre quella nella città metropolitana di Genova è stata del 53,51% (fu il 50,94% nel 2015). Le sezioni in Liguria sono 1795.

