Si sono chiuse le urne per il Referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni Regionali e Amministrative alle 15.00 stanno arrivando i dati sull’affluenza alle urne. Ieri sera la nostra provincia alle 23 aveva fatto registrare 41,20 % di elettori che avevano votato. Un dato quello dell’affluenza che in alcuni casi, comuni dove era presente un solo candidato sindaco è di vitale importanza perché bisogna raggiungere il quorum del 50%+1 degli elettori affinché l’elezione sia ritenuta valida.

Affluenza per il referendum in provincia di Imperia comune per comune

Domenica Lunedì Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 IMPERIA 63 su 66 14,39 33,44 41,20 57,39 AIROLE 17,97 46,08 52,07 67,28 APRICALE 14,29 28,57 31,52 48,53 AQUILA D’ARROSCIA 22,46 67,39 76,81 89,13 ARMO 10,00 37,78 48,89 65,56 AURIGO 15,24 49,07 63,94 83,64 BADALUCCO 12,22 29,22 37,83 58,79 BAJARDO 20,16 37,94 43,08 57,71 BORDIGHERA 14,30 32,39 38,92 0 BORGHETTO D’ARROSCIA 10,59 30,22 35,83 55,14 BORGOMARO 13,50 34,07 41,44 59,03 CAMPOROSSO 14,14 36,44 44,88 59,82 CARAVONICA 13,33 40,00 44,62 64,62 CASTEL VITTORIO 19,46 38,91 43,44 60,63 CASTELLARO 14,70 35,25 46,22 60,52 CERIANA 13,97 31,34 38,15 52,00 CERVO 16,17 32,90 38,80 57,70 CESIO 22,61 42,71 48,74 69,35 CHIUSANICO 18,43 40,00 50,34 68,76 CHIUSAVECCHIA 15,29 37,94 45,00 58,82 CIPRESSA 16,08 34,51 42,44 58,74 CIVEZZA 16,56 42,38 47,46 67,99 COSIO D’ARROSCIA 15,19 34,81 46,20 67,09 COSTARAINERA 13,89 34,25 44,43 59,61 DIANO ARENTINO 13,00 34,03 43,02 55,64 DIANO CASTELLO 11,61 27,76 35,18 50,71 DIANO MARINA 15,81 34,05 41,72 57,38 DIANO SAN PIETRO 12,41 29,27 38,17 57,03 DOLCEACQUA 13,17 32,33 39,45 57,43 DOLCEDO 12,00 32,16 38,21 53,73 IMPERIA 14,72 34,72 43,16 57,90 ISOLABONA 14,60 33,40 39,80 59,00 LUCINASCO 16,38 35,03 45,20 63,84 MENDATICA 23,87 52,26 59,35 70,97 MOLINI DI TRIORA 14,69 33,41 42,89 60,90 MONTALTO CARPASIO 12,92 33,33 38,24 56,59 MONTEGROSSO PIAN LATTE 16,04 51,89 63,21 80,19 OLIVETTA SAN MICHELE 23,27 38,99 44,65 61,64 OSPEDALETTI 14,44 33,00 41,32 55,80 PERINALDO 21,88 54,11 62,99 76,97 PIETRABRUNA 27,70 53,64 65,31 80,76 PIEVE DI TECO 16,29 36,66 44,91 61,10 PIGNA 10,38 27,00 33,07 53,83 POMPEIANA 14,18 34,54 45,25 59,28 PONTEDASSIO 14,58 36,02 46,17 60,86 PORNASSIO 11,61 30,13 38,17 56,25 PRELA’ 12,67 31,13 36,91 53,99 RANZO 8,85 28,95 34,93 57,18 REZZO 14,57 40,94 46,46 61,02 RIVA LIGURE 17,10 35,08 42,52 56,78 ROCCHETTA NERVINA 23,50 45,50 57,50 73,00 SAN BARTOLOMEO AL MARE 14,93 31,30 38,55 55,48 SAN BIAGIO DELLA CIMA 17,01 34,60 40,72 53,74 SAN LORENZO AL MARE 15,99 37,74 47,67 64,55 SANREMO 13,84 31,40 38,93 0 SANTO STEFANO AL MARE 17,23 41,86 53,35 69,92 SEBORGA 14,86 35,59 46,40 63,96 SOLDANO 12,93 31,27 39,45 56,60 TAGGIA 15,00 34,78 43,29 59,68 TERZORIO 18,42 46,32 63,16 74,21 TRIORA 20,08 43,24 50,19 71,43 VALLEBONA 11,50 28,60 36,60 51,50 VALLECROSIA 13,23 34,25 40,96 0 VASIA 18,39 38,06 46,45 66,13 VENTIMIGLIA 13,68 31,68 38,28 50,57 VESSALICO 8,54 29,88 36,59 56,71 VILLA FARALDI 12,54 31,64 41,79 60,30