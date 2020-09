Sono già 14 le formazioni iscritte al campionato invernale che inizierà tra meno di 15 giorni sul terreno di gioco del Morgana Beach a Sanremo, le iscrizioni sono ancora aperte per riuscire ad arrivare a 18 squadre, cosi da costituire un vero e proprio campionato che dovrebbe finire nel mese di maggio. Le squadre possono essere formate sia da giocatori tesserati che amatori, cosi da poter dare spazio a tutti. Si svolgerà una partita a settimana, con play-off finali in base alla classifica finale. Il costo di iscrizione è molto basso (50 Euro per ogni giocatore iscritto in rosa). Le rose possono essere di un massimo di 12 giocatori (possono essere sostituiti ovviamente gli infortunati). Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri 328.8428471 – 350.5151993 sia telefonicamente che con Whatsapp o sul sito www.sanremocalcio.it o tramite le pagine social ( Facebook e Instagram) della Sanremo Calcio.

