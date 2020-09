In merito alla notizia circolata oggi sui media, relativamente a problemi di voto per alcuni elettori in quarantena, l’ASL1 interviene come di seguito:

“L’azienda ha appreso dagli organi di stampa di alcune criticità emerse per degli elettori nel Comune di Ventimiglia. Si precisa che tali problemi non sono stati formalmente segnalati all’ASL1 e sono pervenuti a conoscenza dell’azienda attraverso alcune segnalazioni informali giunte in tarda mattinata e a fronte delle quali l’ASL1 si è prontamente attivata.

In particolare l’azienda ha evidenziato al Comune di Ventimiglia la procedura prevista di notifica dei nominativi dei soggetti in sorveglianza attiva o dei Covid positivi a domicilio. Si ribadisce nuovamente che, tale comunicazione, viene trasmessa al Comune entro le 24 ore dal verificarsi della positività o della prescrizione di sorveglianza attiva nei confronti del cittadino stesso”.

