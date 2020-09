Un seggio elettorale è stato chiuso stamani a Genova, nel quartiere di Oregina, perché il presidente è stato male nella notte, con febbre alta e sintomi riconducibili al Covid. Stamani al posto del presidente di seggio c’era un sostituto. Il seggio è stato aperto ma poi chiuso per precauzione, in attesa del risultato del tampone del presidente e degli scrutatori entrati in contatto con lui. Il seggio è stato poi riaperto dopo la sanificazione dei locali e la completa sostituzione del personale.

