Tutta la ASD Oneglia Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Tauro per la prematura scomparsa di Angelo. Lo ricorderemo per la sua grande dedizione, professionalità e passione che ha saputo trasmettere a tanti giovani ragazzi nel mondo del calcio. Un grande abbraccio a tutta la famiglia.

