“I nostri diritti di oggi sono frutto delle battaglie di ieri. Rispettiamo chi ha combattuto per noi, per le donne che hanno lottato per dire finalmente la loro, per chi ha perso la vita in nome di questa giornata. Oggi e domani sono la festa della democrazia dove ognuno di noi è protagonista allo stesso identico modo. Facciamo valere la storia, diamo un senso al presente, pensiamo al futuro. Non importa chi, ma andate a votare! Buon voto a tutti amici e grazie a chi oggi è al lavoro, a servizio del Paese, per permettere tutto questo in sicurezza. Comunque vada saranno due belle giornate di libertà. W la Liguria, w la democrazia!”, così scrive il Presidente Toti sulla propria pagina Facebook.

