Alle 19 in Liguria l’affluenza alle urne era del 31%, mentre in provincia di Imperia era del 29%. Il maggior numero di votanti si è registrato al momento a Savona con il 33% degli elettori. Seguono Genova con il 31,42%, La Spezia con il 30%.

Elezioni Regionali, 29% di votanti alle 19 di oggi in provincia di Imperia